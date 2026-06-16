歌手でタレントのあのが16日、都内で「新劇場版☆ケロロ軍曹復活して速攻地球滅亡の危機であります！」（追崎史敏監督、26日公開）の公開直前イベントに登壇した。アニメ20周年記念プロジェクトの一環として、劇場版としては16年ぶりとなる新作が公開される。あのは20周年記念プロジェクトの宣伝隊長とオープニング曲＆主題歌を務め、研究員ロボ役で出演もしている。「キャラクターは全員大好き」というケロロ軍曹好き。中でも「