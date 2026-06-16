婚活において、自分の理想を重ねれば重ねるほど泥沼にはまるかもしれません。漫画家・魚田コットンさんの作品『結婚さえできないわたし29歳からの婚活地獄』では、婚活をはじめた女性の苦悩が描かれています。【漫画】「結婚さえできないわたし29歳からの婚活地獄」（全編を読む）29歳のアスカは、友人の結婚をきっかけに婚活に励むことにします。最初は婚活パーティーやマッチングアプリでの出会いでしたが、自分に合わなかっ