HEVとBEVから選べる2つの最廉価モデルとはレクサスは2026年6月11日、新型セダン「ES」を発売し、日本市場では約8年ぶりとなるフルモデルチェンジを実施しました。内外装からパワートレインまで刷新された新型ESのなかで、最も手頃な価格で購入できるエントリーグレードはどのようなモデルなのでしょうか。【画像】超いいじゃん！ これが“一番安い”レクサス新型「“全長5m超え”セダン」です！ 画像を見る！（30枚以上）ES