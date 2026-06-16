私はケイコ。カノンちゃんの安全を盾に20万円を要求するナゴミへ、妥協案として5万円の支援を申し出ました。しかし感謝どころか「ケチ」と罵倒され、最後には「孫より通帳が大事なんだね」と心ない言葉を吐き捨てられ、電話を切られてしまいました。善意を踏みにじられ、情けなさとショックで心は冷え切っています。このまま甘えを許し、親子の縁が壊れていくのを黙って見てはいられません。一度、正面から向き合って話をすべきだ