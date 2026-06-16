世は超高齢化社会。義実家には、義両親だけでなく義祖父母もまだまだご存命……というケースもめずらしくないのかもしれません。そして義祖父母世代の年齢を考えると、介護が必要な場面も多いのではないでしょうか。もしあなたが「義祖父母の介護はもちろん義両親がやってくれるよね」と思っていたときに、介護拒否をされて孫である夫や自分に役割が回ってきたら……簡単に受け入れられますか？第4話義母、ノータッチ【編集部コ