きょうの特集で紹介するのは「ベロたん」です。この「ベロたん」は、舌にできるがん・舌がんを早期に発見するためのアイテムなんです。 【写真を見る】【動画】『ベロたん』ぷにぷに可愛いこの子たちの役割は、舌がんの早期発見明らかに違う!? 触って学ぶ特有の“硬さ”進行すると重大な症状に…開発に携わった教授の熱心な思いとは（山形） 舌は、話すときも、食べる時も使う大切なものです。舌がんは、術後に後遺症が残り