16日(火)はスッキリと晴れて、7月並みの暑さの所が多くなりました。 日差しもあって、日中は暑くなりました。 最高気温は、新潟・秋葉区で29.8℃と真夏日一歩手前まで気温が上がりました。その他の地域も広く27℃前後まで上がり、7月上旬から中旬並みの所が多くなりました。 そして、17日(水)はさらに暑さが増す見込みです。 ◆17日(水)の予想天気図 日本の東に中心を持つ高気圧に覆われるため一日を通して、よ