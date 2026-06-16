26人が死亡した1964年の新潟地震から、6月16日で62年です。新潟市内では市役所や学校などで被災の教訓を受け継ぐ訓練が行われました。 1964年6月16日。粟島沖を震源とするマグニチュード7.5の地震が発生。死者26人、全壊した建物は約2000棟に上りました。新潟市は当時の基準で震度5の揺れを観測。中心部では液状化も広がり、大きな被害を受けました。 6月16日新潟市役所では、新潟地震の発生時刻に合わせて職員が