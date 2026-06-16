新潟空港と韓国・仁川空港を結ぶ航空路線が、11年半ぶりに、毎日の運航になりました。今回、増便初日に韓国を訪問した県の視察団に、UXのカメラが密着しました。 きょうから2回にわたってお送りする韓国リポート。1回目は、韓国側との交渉で見えてきた課題と期待です。 ■白井記者 「新潟空港ではきょうからソウル便の毎日運航が再開します。その初めての便がこれから仁川空港に向け出発します」 新潟空港と韓