現場では黒煙が上がり、従業員が避難しました。 6月16日昼頃、加茂市にある家電製品を作る工場で火災が発生しました。けが人は確認されていませんが設備の一部を焼き、午後5時頃にようやく鎮火しました。 ■押田桂佑記者 「窓からは煙が黙々と立ち込めています。ヘリの中にも煙の臭いが来ています。」 正午前、加茂市にある東芝ホームテクノの工場従業員から「工場のA棟で煙が充満している」と119番通報が