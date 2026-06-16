日本代表の活躍に沸くサッカー・ワールドカップ。その試合を最大限に楽しもうと 今、大画面で鮮やかに映し出すテレビが人気となっています。■広島テレビ宮脇 靖知 記者リポート「ズラっとたくさんのテレビが並んでいますが、映し出しているその多くがサッカーワールドカップの話題です。」広島市内の家電量販店です。今、売れ行きが好調なのが「テレビ」です。特に人気なのが65インチから85