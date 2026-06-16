福山市の宿泊施設で９７人が下痢や腹痛などの症状を訴える集団食中毒が発生しました。 福山市保健所によりますと１２日、宿泊施設から「腹痛や下痢などの症状の利用者が複数人いる」と連絡がありました。 １１日に業者が調理した食品を宿泊施設で提供したところ、１グループ２３３人のうち１０代から６０代の９７人が下痢や腹痛を訴えたということです。 症状が出た人からウエルシュ菌が検出されたことなどから福山市