県内で相次ぐクマとみられる動物の目撃情報。１５日午前１０時ごろ、安佐北区亀山南でクマとみられる体長約１ｍの動物が目撃されました。 亀山南まちづくり協議会 寺本克彦会長「ちょうどここですね。ここにいたそうです。木の根元の手前ぐらいのところに。（目撃者は）ここに立っていたので、すぐ至近距離で目と目が合ってびっくりした（と話していた）」 通報を受けた区の職員らが現場に駆け付けましたが発見には至らなかっ