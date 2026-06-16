日本銀行は物価の上昇を抑えるため、政策金利を「1.0％」に引き上げることを決めました。私たちの暮らしにどんな影響があるのでしょうか？■街の人「金額で見たら数千円、数万円と変わるので、ローンが金利上がると大変なので嫌です。」「貯金してるのが、ちょっと上がる？上がるのはいいことですよ。ありがたいですけどね。」日銀は、16日の会合で政策金利を0.75％から1.0％に引き上げることを決めました。政策金利1.0