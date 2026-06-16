札幌市白石区の共同住宅の駐車場で車両5台のドアミラーやワイパーを折って壊したとして、67歳の男が逮捕されました。器物損壊の疑いで逮捕されたのは、札幌市白石区に住む個人新聞勧誘業の67歳の男です。男は2026年2月から4月にかけて、札幌市白石区の共同住宅の駐車場で車両5台のドアミラーやワイパーを折って壊した疑いが持たれています。警察によりますと、被害にあったのは共同住宅に住む男女5人で、