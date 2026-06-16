長引く中東情勢の悪化――。ようやく和平の見通しです。今月19日には、アメリカとイランが正式に合意し、ホルムズ海峡が開放されそうです。原油不足による物価高など大きな影響を与えましたが、私たちの生活はどのように変わるのでしょうか。 ■ ホルムズ海峡開放へ中東情勢緩和と家計への影響は 今年2月に始まった中東情勢の悪化――。アメリカ・イラン、双方が戦闘終結に向けた覚書に署名した