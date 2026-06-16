＜日本女子アマチュア選手権 Presented by カープレミア 初日◇16日◇北海道ブルックスカントリークラブ（北海道）◇6578ヤード・パー72＞昨年の「日本女子オープン」では、最終日最終組入りを果たすなど3位に。旋風を巻き起こし、ローアマに輝いた廣吉優梨菜（福岡第一高2年）が、アマチュア女子ゴルファー日本一を決める大会を5アンダーの単独首位で滑り出した。【写真】懐かしい！尾関彩美悠は高校3年時に日本女子アマを制し