日経平均株価が一時、7万円を超え、2日連続で最高値を更新しました。東京株式市場で日経平均株価が一時、7万円台をつけました。終値は87円高の6万9404円と7万円には届かなかったものの、2日連続での最高値更新となりました。アメリカとイランの和平合意を受けて、株価は15日から上昇基調となっていましたが、16日は、日銀が市場の予想通り政策金利を1％に引き上げたことで、安心感からさらに株を買う動きが加速しました。日経平均