千葉市緑区で酒に酔った状態でトラックを運転し、信号待ちで止まっていた乗用車に追突して男性に軽傷を負わせたとして、市原市の会社役員の男が送検されました。危険運転傷害の疑いで送検されたのは、千葉県市原市の会社役員・近藤泰臣容疑者（49）です。近藤容疑者はきのう（15日）午前1時15分ごろ、千葉市緑区の路上で、酒に酔った状態でトラックを運転し信号待ちで停止していた乗用車に追突して、運転していた男性にけがをさせ