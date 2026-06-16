コストコで「O157」男児が重症会員制の倉庫型量販店、コストコで食中毒が発生しました。名古屋市保健所によると、名古屋市守山区のコストコホールセール守山倉庫店で、5月末と6月1日に、店内で調理された食品を食べた7歳〜49歳の男女5人が、下痢や腹痛などの症状を訴えました。【写真を見る】コストコで「O157」男児1人重症6月から急増する「 細菌性食中毒」対策は【ひるおび】5人は、ベーコンやレタスなどを小麦粉の生地で巻い