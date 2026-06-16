6月16日の日経平均株価は、取引時間中に史上初めて7万円台に乗せました。前日の6月15日には、トランプ米大統領によるイランとの戦闘終結合意の発表を受けて、日経平均株価は前日比3,297円高の69,317円と史上最高値を更新しました。 6月16日には、トランプ米大統領がイランとの戦闘終結に向けた覚書が両国間で署名されたことを明らかにし、戦闘終結への道筋が具体化したことで、地政学リスクへの警戒感が一段と後退しました。加え