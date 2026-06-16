熊本市は、市役所を「NTT桜町ビル跡地」に、中央区役所を「花畑町別館跡地」に建て替える方針です。 【写真を見る】「最大1230億円」に膨らむ熊本市新庁舎の総事業費現庁舎の解体費も最大210億円と当初の2.3倍に 熊本市はこれまで、新庁舎整備の総事業費を『616億円＋α』と説明していました。しかし、最大で1230億円に達することが分かりました。 全国的な建設費高騰が要因で、総事業費は当初計画の2倍に膨らむことになりま