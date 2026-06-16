BPO＝放送倫理・番組向上機構は、いわゆる「ごみ屋敷」を扱った福岡放送の番組について、放送倫理上の問題があったとする見解を発表しました。福岡放送の番組「ナンデモ特命係 発見らくちゃく！」は、去年4月、「命の危機…ゴミ屋敷大掃除！」というタイトルで視聴者からの依頼を受けて、高齢の親族が住む民家の清掃の様子を放送しましたが、住人が、実名や顔出しで放送されて尊厳を著しく損なわれたとしてBPOに申し立ててい