歌手でタレントのあのが16日、都内で行われたアニメ『ケロロ軍曹』の16年ぶりとなる劇場版新作『新劇場版☆ケロロ軍曹 復活して速攻地球滅亡の危機であります！』（26日公開）の公開直前イベントに登壇した。【写真】華やか衣装！仲良く揃って登場したあのちゃん＆粗品宣伝隊長・オープニング曲を担当し、研究員ロボ役として本作の声優も務めたあの。本作が16年ぶりの劇場版新作ということにちなみ、再挑戦したいことについて