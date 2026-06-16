篠原涼子、谷原章介、芳根京子らが所属する大手芸能事務所「ジャパン・ミュージックエンターテインメント」が本格的にアイドルシーンに参入することが１６日までに分かった。有限会社ＹＡＲＤと共同でマネジメント会社「ｍｅｌｅａｐ」を設立し、第１弾となるアイドルグループ「ＮＥＶＥＲＥＮＤＲＯＬＬ」がデビューすることが決定した。グループは「決して終わらないこと」を意味する“ＮＥＶＥＲＥＮＤ”と、「物語