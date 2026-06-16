街の人に聞いた！生姜の活用術街の人に、生姜の使用頻度やおすすめの使い方を聞きました。【写真を見る】「生」と「加熱後」で効果に違いが！？夏こそ食べたい『生姜』の魅力【ひるおび】「毎日使う。料理にも、薬味としても使うし、一緒に煮たり、炒めたりするのにも使ってます。」（50代女性）「週に2、3日くらいは食べる。生姜の蜂蜜ドリンクを作ったり、そうめんに入れたりしています。」（30代女性）「朝、白湯にジンジャーパ