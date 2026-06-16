お笑いコンビ「メイプル超合金」のカズレーザー（41）が15日に更新されたYouTubeチャンネル「カズレーザーと松陰寺のチルるーム【公式】」に出演し、学校の先生への本音をぶっちゃける場面があった。「母校」の話題になると、カズレーザーは「前、番組で“お世話になった先生はいますか?”ってアンケートがあって。でも、俺は一人も名前覚えてなかったんですよ」と語る。これを聞いたお笑いコンビ「ぺこぱ」の松陰寺太勇が「