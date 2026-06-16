沖縄戦で亡くなった学徒を慰霊する追悼・平和祈念祭で話す瀬名波栄喜さん＝16日午後、那覇市太平洋戦争末期の沖縄戦で、兵士の看護や物資の運搬に動員され亡くなった学徒約2千人を慰霊する追悼・平和祈念祭が16日、那覇市の旧制県立第一中（現県立首里高）の寮跡地で開かれた。元学徒らが献花や黙とうをし、学友を悼み平和を願った。軍国教育を受けた経験を踏まえ、国が5月に平和学習を巡って政治的中立に反すると認定したことを