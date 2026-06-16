【ロサンゼルス＝増田知基、カイロ＝吉形祐司】サッカー・ワールドカップ（Ｗ杯）北中米３か国大会で、イラン代表が１５日、米ロサンゼルスでニュージーランドとの初戦に臨み、２―２で引き分けた。米国との対立に振り回される中で出場した選手たちに大きな声援が送られた。イランの現体制に反対の立場を取る在米イラン系住民は、複雑な心境ものぞかせた。イラン代表はこの日、２度リードされても追いつく粘り強さを見せ、スタ