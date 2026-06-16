「ａｕじぶん銀行賞」（１７日開幕、多摩川）Ｆ休み明けの地元・小原聡将（３２）＝東京・１２５期・Ａ２＝が、気合十分で今節に挑む。引き当てた１８号機に関しては「スリット付近は届いていたので方向性は悪くないかな」と感触はまずまず。「同期の上原（崚）にいろいろと聞いてきた」とエンジン初下ろしで抜群の調整力をみせた盟友のアドバイスは大きいアドバンテージだ。「Ｆ休み明けで自分にとって今回が期初めだと思っ