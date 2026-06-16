立憲民主党の斎藤嘉隆国対委員長は、国会で「自衛隊に子どもたちって、経済的に厳しい子どもたちが行くんですよ。豊かな子どもたちは自衛隊とかなりませんよ」と発言、撤回した古賀千景参議院議員について、党として厳重注意処分としたことを明らかにした。【映像】「教え子が自衛隊にいる」からの問題発言の瞬間（実際の様子）斎藤氏は「古賀千景議員が、昨日の決算委員会において不適切な発言を行ったことについては極めて遺