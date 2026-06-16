ナイツ塙宣之（48）が16日、東京・渋谷区の道玄坂教会天井裏“M”で行われたシンガー・ソングライターおかゆ（34）の新曲発売記念イベントに出席した。おかゆの17日発売新曲は「サヨナラ嘘／愛の道草」の両A面となる。2人のデュエット曲「愛の道草」は、壇蜜（45）と塙がダブル主演する映画「愛の道草」（2026年冬公開。出馬康成監督）の主題歌となる。塙は同作で映画初主演、同曲で歌手デビューを果たした。映画初主演について「