【その他の画像・動画等を元記事で観る】7月5日より、ABCテレビ、TOKYO MX、テレビ愛知、BS11にて放送、Netflixにて世界独占配信されるTVアニメ『二十世紀電氣目録-ユーレカ・エヴリカ-』キービジュアル第3弾、放送直前PVが到着した。14日新宿ピカデリーを本会場として全国8館の映画館でもライブビューイングが実施された「ジャパンプレミア〈先行上映〉」に坂本喜八役・内田雄馬、百川稲子役・雨宮 天、太田 稔監督が登壇し、多く