奥能登の新病院に分べん機能を導入するかどうか。石川県は、奥能登以外で分べんを行う案を示す中、奥能登の首長からは「到底納得できない」などという声が相次ぎました。15日に開会した石川県の輪島市議会。奥能登の新病院を巡り坂口市長は… ■輪島市・坂口 茂 市長：「分べん取扱施設を要望しておりました本市といたしましては、到底納得できるものではなく」16日、珠洲市の泉谷市長も…■珠洲市・泉谷 満寿裕 市長：「分べ