【その他の画像・動画等を元記事で観る】シリーズの世界累計販売本数が3,000万本を突破している人気作品『ペルソナ』のライブツアー『PERSONA LIVE TOUR 2026 - Resonance -』の開催が決定した。9月11日の福岡を皮切りに、大阪・東京・ソウル・台北の全5都市を回る大型ツアーで、今回は4年ぶりとなるシンガーとバンドによる公演。ツアータイトルの「Resonance（共鳴・共振）」をテーマに、楽曲同士、そして空間全体が響き合う瞬間