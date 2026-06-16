PFASの水質調査が終了しました。石川県の白山市と能美市の井戸から有機フッ素化合物・PFASの検出が相次いだ問題。石川は16日、能美市の1つの井戸から、新たに国の基準を超えたPFASが検出されたと発表しました。一方、基準を超えた井戸から半径500メートルの範囲では、新たな汚染が確認されなかったことから、国の手引きに基づいて一連の調査を終了するということです。これまでに確認された基準値超えの井戸は、白山市と能美