金沢市の村山市長が意欲を示している市内の文化・スポーツ施設での二重価格の導入。16日の市議会で、今年度中に一定の方向性を出す考えを示しました。■金沢市・村山 卓 市長：「市民の利用を促進するための市民割り引き制度の導入も視野に、利用料金の在り方について検討を進めていく」金沢市によりますと、光熱費や人件費の高騰で文化・スポーツ施設の維持管理費は2019年から5年間で5億円余り上昇していて、料金改定