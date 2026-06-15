【その他の画像・動画等を元記事で観る】今年4月に新体制初のワンマンツアー「ClariS -03- 1st TOUR 2026 ~Trigger Anthem~」を行い、クララ、エリー、アンナの３人組ユニットとして国内外で活躍中の、ラテン語で「明るい、清潔、輝かしい」の意味を持つ、アーティスト・ClariS（クラリス）。ClariSの新曲「ヒトコト」が、2026年7月4日（土）24時30分よりTOKYO MX・BS11他にて放送されるTVアニメ『鬼の花嫁』OPテーマに決定したこ