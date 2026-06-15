【その他の画像・動画等を元記事で観る】この度、6月6日(土)、7日(日)に大阪・大阪城ホール、13日(土)、14日(日)に東京・京王アリーナ TOKYOにて「ラブライブ！虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会 8th Live! TOKIMEKI Express」が2会場4公演で開催され各会場満員、大盛況のうちに幕を閉じた。その8thライブ東京公演Day.2にあたる14日(日)の公演にて、映画『ラブライブ！虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会 完結編 最終章』のキービジ