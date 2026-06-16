【モデルプレス＝2026/06/16】俳優の岡田将生が主演を務めるTBS系金曜ドラマ「田鎖ブラザーズ」（毎週金曜よる10時〜）の第9話が、12日に放送された。ここでは19日の最終回に向け、視聴者の考察をまとめる。＜※ネタバレあり＞【写真】「田鎖ブラザーズ」31年前の事件の真犯人候補◆岡田将生主演「田鎖ブラザーズ」脚本・渡辺啓氏、プロデュース・新井順子氏が送る本格クライムサスペンス。30年前、何者かに両親を殺された兄弟が警