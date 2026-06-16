【モデルプレス＝2026/06/16】タレントのpecoが6月16日、自身のInstagramストーリーズを更新。長男への弁当を公開し、反響を呼んでいる。【写真】30歳ママタレ「アイデア素晴らしい」余り物活用した8歳長男への手作り弁当◆peco、長男への手作り弁当公開pecoは「Today’s lunch for my son（今日の長男のお弁当）」とつづり、彩り豊かな弁当の写真を投稿。具材たっぷりの海苔巻きを中心に、ミニトマトやとうもろこし、ウインナーな