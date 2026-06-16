【モデルプレス＝2026/06/16】タレントの矢口真里が6月16日、自身のInstagramストーリーズを更新。弁当のタコさんウインナーを公開した。【写真】2児の母43歳元モー娘。「足の形が可愛い」バタバタな朝に作った弁当用タコさんウインナー＆卵焼き◆矢口真里、タコさんウインナー公開矢口は、赤いウインナーを飾り切りして作ったタコさんウインナーと卵焼きの写真を公開。「毎日、時間と子供達の持ち物に振り回されているwww今日も朝