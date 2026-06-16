メ～テレ（名古屋テレビ） 16日夕方、名古屋駅近くの焼肉店で女性従業員2人が体調不良を訴え、救急搬送されました。 消防によりますと、午後5時ごろ、中村区名駅の焼肉店で、「気分が悪いと訴えている人がいる」と男性従業員から通報がありました。 消防が駆け付け、店内にいた20代と30代の女性従業員が病院に運ばれましたが、命に別状はないということです。 当時、店は営業中で客も数人いましたが、他に体調