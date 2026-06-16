【モデルプレス＝2026/06/16】タレントの山之内すずが6月16日、自身のInstagramストーリーズを更新。自宅で作ったスンドゥブを披露し、話題を呼んでいる。【写真】24歳美人タレント「真っ赤な色がいい」初めておうちで作った本格的なスンドゥブ◆山之内すず、自宅で初スンドゥブ作り山之内は「スンドゥブにハマり中」「初めておうちで作ったけど美味しくできた！！」とコメントを添えて、スンドゥブの写真を投稿。真っ赤なスープに