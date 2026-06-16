押収した手製パイプ式銃の部品と弾（香川県警提供） 自作のパイプ式銃と弾を所持したとして、香川県三豊市に住む元食肉加工作業員の45歳の男（現在は無職）が、銃刀法と火薬類取締法違反の疑いで16日、再逮捕されました。 警察によりますと、男は2月17日、観音寺市の住宅で母親（当時71）ら2人に暴行を加えてけがをさせた上、母親の額に拳銃のようなものを突き付け「殺してやる」などと脅迫した疑いで2月20日に逮捕されまし