ドル指数は上に往って来い、足元ではドル売り優勢＝ロンドン為替 ドル指数は小幅な振幅。東京午前は前日NY終値付近の99.639から始まり、東京午後には99.791まで上昇した。その後は流れが反転している。NY原油先物が80ドル台から78ドル台へと低下するとともに、ドル売り優勢に転じている。ロンドン時間には99.563に本日のドル安水準を広げた。 ドルインデックス＝99.60(-0.03-0.03%)