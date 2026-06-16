Xandrie Japanは、日本を含む26カ国でサービスを展開している音楽配信サービスQobuzが、2025年に45.7%の売上成長を達成したと発表。月間アクティブユーザー数は120万人に到達した。 Qobuzは2007年にフランスで創業したサービスだが、現在は売上の80%以上をフランス国外で創出しており、最大の市場は米国。Qobuzのユーザーあたり平均収益(ARPU)は135.90米ドルで、市場平均(20.74米ド