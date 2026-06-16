ＴＢＳの篠原梨菜アナウンサーが１６日までにＳＮＳを更新。ラーメンをすする様子が話題になっている。篠原アナは同局系「ＴＨＥＴＩＭＥ，」（月〜金曜・午前５時２０分）のコーナー「朝５時５５分の美味ｔｉｍｅ」に出演しており、インスタグラムでたびたび“早朝グルメ”を紹介している。インスタグラムを更新し「早朝グルメ」と題すると「東京・錦糸町駅近く朝７時から営業喜多方食堂山海へ。店主が朝に合わせて