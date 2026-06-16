名古屋市守山区の「コストコ」で調理されたラップサンド「ハイローラー」が原因の食中毒が発生しました。小学生１人が重症で現在も入院が続いています。 【画像を見る】ベーコンやレタスなどを生地で巻いた「ハイローラー」名古屋・守山区のコストコ 食中毒の患者が共通して食べていた「ハイローラー」。これが製造されていた経緯などを取材しました。現時点で考えられる原因をお伝え