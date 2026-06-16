サッカー北中米Ｗ杯を現地で取材しているフジテレビ・原田葵アナウンサーが、オフショットを披露した。「＃Ｗ杯」とハッシュタグをつけて１６日までに自身のインスタグラムを更新。「毎日強い日差しを浴び、急な大雨に打たれ、へろへろですが充実しています。引き続き、しっかり取材してきます」と奮闘ぶりを明かした。原田アナは同局系のサッカー番組「ＭＯＮＤＡＹＦＯＯＴＢＡＬＬみんなのＪ」にレギュラー出演してお